Форекс роботы для автоматической торговли

Торговля 24/5 Используя советник, вы никогда не пропустите точку входа. Т.к. робот торгует 24 часа в сутки. Также робот всегда доведет сделку до логического завершения, вам не нужно постоянно присутствовать за монитором Решается вопрос субъективизма Если в ручном трейдинге человек часто совершает ошибки при принятии решения, то робот этого просто не умеет делать. У него конкретные условия для открытия сделок, которые он соблюдает. Успех

в трейдинге

Высокочастотный трейдинг Существуют высокочастотные стратегии на рынке Forex. Сделки должны открываться очень быстро и в нужный момент. Человек физически не способен быстро открывать и закрывать сделки. Для этого и нужен робот. Психологический фактор Человек после нескольких неудач начинает боятся открывать новые позиции и часто действует вопреки алгоритму. Робот не способен реагировать на внешние раздражители и никогда не отклоняется от алгоритма.

Напоминаем, что автоматические советники призваны помочь трейдеру, но никак не заменить его. Устанавливая советник на свой счет Вы берете ответственность в свои руки. А также понимаете, что сейчас используете лучшие настройки из возможных. Использование наших советников требует определённых знаний и навыков в области высокачастотного трейдинга. Перед началом торговли, пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете все риски и учитываете свой уровень знаний. И помните о том, что бывают времена, особенно при высокочастотном трейдинге, когда брокер меняет поток котировок и робот временно не приносит прибыль. Самое главное - контролировать просадки. Вы сами выбираете для себя уровень просадки, ниже которого Вы не будете опускаться. Соблюдая некоторые правила, вы добьетесь существенных результатов на дистанции. Покупая наши роботы, вы берете на себя все риски и вопросы по поводу подходящих условия для торговли.